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Керамические блоки КЕТРА

Инновационное решение для частного и каркасного домостроения!

Не имеющий аналогов керамический блок, изготовленный по уникальной технологии с добавлением минерала естественного происхождения "Трепел", придающим блоку исключительную прочность, тепло и превосходные эксплуатационные характеристики, выгодно выделяющие блоки КЕТРА среди конкурентов!
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керамический блок кетра 51
КЕТРА 51
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РАЗМЕР
510х250х219 (мм) 14.4 NF
ВЕС
21.6 кг
ПУСТОТНОСТЬ
55.3 %
КОЛИЧЕСТВО
на поддоне: 40 шт.
    в 1 м2: 17.3 шт.
    в 1 м3: 36 шт.
Норма загрузки
шт. а/м 20 тонн: 880 шт.
Теплопроводность: 0.144 Вт/м°С
Морозостойкость:  F 50 циклов
Влагопоглощение:  16 %
Марка прочности:  М-100
Гост:  530-2012
керамический блок кетра 44
КЕТРА 44
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РАЗМЕР
440х250х219 (мм) 12.4 NF
ВЕС
19 кг
ПУСТОТНОСТЬ
51 %
КОЛИЧЕСТВО
на поддоне: 40 шт.
    в 1 м2: 17.3 шт.
    в 1 м3: 39.5 шт.
Норма загрузки
шт. а/м 20 тонн: 880 шт.
Теплопроводность: 0.139 Вт/м°С
Морозостойкость:  F 50 циклов
Влагопоглощение:  15.4 %
Марка прочности:  М-100
Гост:  530-2012
керамический блок кетра 38
КЕТРА 38
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РАЗМЕР
380х250х219 (мм) 10.7 NF
ВЕС
17 кг
ПУСТОТНОСТЬ
52.5 %
КОЛИЧЕСТВО
на поддоне: 60 шт.
    в 1 м2: 17.3 шт.
    в 1 м3: 45.8 шт.
Норма загрузки
шт. а/м 20 тонн: 1260 шт.
Теплопроводность: 0.149 Вт/м°С
Морозостойкость:  F 50 циклов
Влагопоглощение:  16.4 %
Марка прочности:  М-100
Гост:  530-2012
камень двойной поризованный кетра
КЕТРА 2.1
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РАЗМЕР
250х120х140 (мм) 2.1 NF
ВЕС
3.5 кг
ПУСТОТНОСТЬ
51 %
КОЛИЧЕСТВО
на поддоне: 280 шт.
    в 1 м2: 26 шт.
    в 1 м3: 200 шт.
Норма загрузки
шт. а/м 20 тонн: 6160 шт.
Теплопроводность: 0.157 Вт/м°С
Морозостойкость:  F 50 циклов
Влагопоглощение:  16.4 %
Марка прочности:  М-150
Гост:  530-2012
блок керамический кетра 25
КЕТРА 25
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РАЗМЕР
250х398х219 (мм) 11.2 NF
ВЕС
17 кг
ПУСТОТНОСТЬ
52.5 %
КОЛИЧЕСТВО
на поддоне: 60 шт.
    в 1 м2: 10.7 шт.
    в 1 м3: 43.5 шт.
Норма загрузки
шт. а/м 20 тонн: 1260 шт.
Теплопроводность: 0.2 Вт/м°С
Морозостойкость:  F 50 циклов
Влагопоглощение:  19.6 %
Марка прочности:  М-100
Гост:  530-2012
блок керамический кетра 12
КЕТРА 12
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РАЗМЕР
120х510х219 (мм) 6.9 NF
ВЕС
11.5 кг
ПУСТОТНОСТЬ
47.8 %
КОЛИЧЕСТВО
на поддоне: 80 шт.
    в 1 м2: 8.6 шт.
    в 1 м3: 74.6 шт.
Норма загрузки
шт. а/м 20 тонн: 1760 шт.
Теплопроводность: 0.144 Вт/м°С
Морозостойкость:  F 50 циклов
Влагопоглощение:  16.1 %
Марка прочности:  М-100
Гост:  530-2012

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Покупая сейчас, вы приобретаете керамический блок дешевле на 15-20 % по сравнению с ценами в сезон строительства летом.
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Вместе с блоком обычно заказывают:

Плиты перекрытия пустотные (ПБ)
Что такое плита перекрытия ПБ?
Разберемся с маркировкой на примере плиты ПБ-60-15-8-30:
ПБ - плита перекрытия многопустотная, изготовленная методом стендового безопалубочного непрерывного формования.
60 - длина плиты в дм. т.е. 6 метров 0 см.
15 - ширина плиты в дм. т.е. 1 метр 50 см.
8 - расчетная нагрузка, сверх собственной массы измеряется в сотнях кгс/м2.
30 - класс бетона.
Размеры в наличии:

Ширина:  1000 мм
1200 мм
1500 мм
Высота:   220 мм
Длина:     от 2000 до 11000 мм
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Крупноформатные поризованные блоки КЕТРА

Тепло, экономичность, экологичность, точность, лучшее решение!
Прочность, тепло, уверен на все 100!
Производство керамических блоков КЕТРА
Достоинства керамических блоков КЕТРА
поризованный керамический блок

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Частным клиентам

Поставка кирпича под ключ!

Доставка в день заказа по звонку, бесплатный расчет необходимого количества материалов, выгрузка на Вашем строительном объекте. Оплата при получении. Гарантия поставки качественного материала!

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Строителям

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Гибкая ценовая политика завода, включает в себя специальные цены и выгодные условия поставки кирпича строительным компаниям, для уменьшения прямых затрат и увеличения сметной прибыли! 

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Приглашаем к сотрудничеству, строительные снабженческие компании. Дилерский клуб Кетра гарантирует защиту интересов представляющей компании, а также всяческую поддержку и сопровождение сделок!

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Манипулятор

Обеспечит доставку и выгрузку блока на Вашей стройке

Вам не придется дополнительно оплачивать услуги крана
Доставка и разгрузка производится одним транспортным средством
Более 20 манипуляторов
от 1 до 16 пачек
Еврофура

Обеспечит доставку большого объема блока под кран

Затраты на доставку значительно ниже при заказе больших объемов
Большой автопарк исправных транспортных средств
Доставка более 100 пачек в день
до 20 пачек блока (20 тонн)
Газель

Обеспечит доставку небольшого или недостающего объема

Самый дешевый транспорт
от 800 руб./рейс.
Погрузка автомобиля производится без очереди
Доставка от 1 уп. в Н.Новгороде
до полутра пачек кирпича
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ООО ГК "Альфа-Центр"

Официальный дилер KETRA по Нижегородской области

Альфа-Ценр НН
Офис продаж в Нижнем Новгороде:

проспект Ленина, д.11

+7 (831) 281-27-00, +7 (903) 602-29-07

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