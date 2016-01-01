Что такое плита перекрытия ПБ ?

Разберемся с маркировкой на примере плиты ПБ-60-15-8-30 :

ПБ - плита перекрытия многопустотная, изготовленная методом стендового безопалубочного непрерывного формования.

60 - длина плиты в дм. т.е. 6 метров 0 см.

15 - ширина плиты в дм. т.е. 1 метр 50 см.

8 - расчетная нагрузка, сверх собственной массы измеряется в сотнях кгс/м 2 .

30 - класс бетона.

Размеры в наличии:



