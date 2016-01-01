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Приглашаем к сотрудничеству, строительные снабженческие компании. Дилерский клуб Кетра гарантирует защиту интересов представляющей компании, а также всяческую поддержку и сопровождение сделок!
Обеспечит доставку и выгрузку блока на Вашей стройке
Обеспечит доставку большого объема блока под кран
Обеспечит доставку небольшого или недостающего объема
Официальный дилер KETRA по Нижегородской области
проспект Ленина, д.11
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